Delfzijl lanceert volgende week losse stoeptegel-app

De app waarmee inwoners van Delfzijl kapotte straatverlichting, beschadigde verkeersborden of losse stoeptegels kunnen doorgeven, komt volgende week donderdag online.

De app zou op 1 juni al gelanceerd worden, maar dat feest ging niet door omdat hij op sommige toestellen niet goed werkte . Zo liep de app vast als je een melding wilde doen.In de afgelopen maanden heeft de maker van de app verbeteringen doorgevoerd. De gemeente belooft nu dat de app goed werkt. Dat is ook voor medewerkers handig, want via de app kunnen inwoners een foto maken van het mankement. Daarmee kunnen ze gelijk zien wat er aan de hand is.Eerder konden inwoners al via de website of telefoon melding maken van bijvoorbeeld een losse stoeptegel. Daar komt de app nu dus bij.