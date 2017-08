Novatec in Tolbert spuit en bestickert 160 ov-fietsen per maand

De bekende geelblauwe ov-fietsen van de NS worden gespoten en bestickerd bij werkvoorzieningschap Novatec in Tolbert. Per maand worden honderdzestig frames afgeleverd. Novatec heeft er in elk geval tot 1 januari 2019 werk aan.

In de spuiterij van Novatec aan de Feithsweg in Tolbert hangen de kale frames klaar om de spuitcabine in te gaan. Daar staat Minko de Boer klaar met de spuit. Deze keer zit het bekende blauw in zijn spuit. 'Honderden frames heb ik al gespoten,' zegt hij. 'Mooi werk en het steekt nauw, want het moet goed gebeuren. De verf mag niet druipen.'Manager Aad Woelders van Novatec ziet van een afstand dat het goed gaat. 'Dit werk past ons en we hebben de vakmensen in huis om perfect spuitwerk af te leveren.' Eind vorig jaar haalde het werkvoorzieningschap de opdracht binnen. In het geheim werd proefgedraaid en het productieproces gestroomlijnd. De opdrachtgever was tevreden en vlak voor de zomervakantie durfde Novatec het aan om de opdracht openbaar te maken.Inmiddels zijn er honderden frames afgeleverd. Het zijn fietsen van gerecycled metaal, vertelt Woelders. Ze komen kaal binnen. En na verschillende behandelingen gaan de voorvorken, frames en spatborden in de bekende geelblauwe kleuren de deur uit. Elders worden ze in elkaar gezet en afgeleverd bij de Spoorwegen.Johannes van Dijken werkt op de sticker- en plakafdeling. Hij zorgt ervoor dat de spatborden afgeplakt zijn met papier voordat ze naar de spuiterij gaan. Dat moet heel precies gebeuren, want de gele en blauwe verf mogen niet vermengen bij het spuiten. Ook bestickert Van Dijken de fietsen. Of hij de ov-fiets wel eens op straat heeft gezien? 'Jazeker, in Amsterdam heb ik ze gezien en je komt ze steeds meer tegen. Ik ben er trots op dat ik eraan meewerk om deze fietsen te maken.'Ook manager Aad Woelders is trots op wat zijn medewerkers afleveren. 'Als ik die fietsen op staat tegenkom dan denk ik, die komen toch mooi bij ons in Tolbert vandaan.'