Tonnen onderhoudsgeld voor veertien Groninger kerken

(Foto: Flickr/m66roepers (Creative Commons))

Veertien kerken in onze provincie hebben in totaal enkele honderdduizenden euro's gekregen om de gebouwen in stand te kunnen houden.

Het geld is afkomstig van de stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG) die ook geldschieter is van een groot aantal kerken in Friesland en Drenthe. Voorwaarde voor de schenking is wel dat de kerk zelf een gelijk bedrag neertelt.



Mariakerk Uithuizermeeden

De Mariakerk in Uithuizermeeden krijgt met bijna 80.000 euro het grootste bedrag. Ook de Nederlands-Hervormde kerk in Hellum met 40.000 euro en de kerk van Zandeweer, die 37.000 duizend euro krijgt, worden beloond met substantiële bedragen.



Het geld is expliciet bedoeld om de kerken te onderhouden en niet voor restauratiewerkzaamheden.