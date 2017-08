Tandarts Vissi wil praktijk Winschoten weer openen

Tandarts Junis Vissi wil zijn praktijk in Winschoten binnen twee tot drie weken heropenen. Dinsdag werd bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de praktijk heeft opgedragen te sluiten.

In zijn praktijk zou onder andere een tandarts hebben gewerkt die, zonder de benodigde papieren, wortelkanaalbehandelingen heeft uitgevoerd en röntgenfoto's heeft gemaakt.Tandarts Vissi bestrijdt de aantijgingen. 'Ik heb alles altijd goed gedaan. Alle 23 tandartsen die bij mij hebben gewerkt, zijn BIG-geregistreerd en beschikken over tandartsdiploma's. Bovendien is het niet waar dat er tandartsen in vrijetijdskleding bij ons hebben gewerkt.'In 2008 zijn ook al controles geweest, volgens de tandarts. Toen had de Inspectie ook een paar aanmerkingen, maar na enkele aanpassingen mocht hij weer open. 'Er is mij deze keer erg weinig tijd gegeven. Ik heb echt het gevoel dat de Inspectie tegen ons is.'De tandartsen beschikken dus over BIG-registraties, maar zij komen veelal uit het buitenland. Vissi geeft als voorbeeld een Russische tandarts, die zijn BIG-registratie in Polen heeft gehaald. En dat is een probleem, volgens een woordvoerder van de beroepsvereniging voor tandartsen.Vissi is overtuigd van zijn onschuld en wil ervoor zorgen dat zijn praktijk in Winschoten binnen twee tot drie weken weer open gaat. 'Mijn adviseur gaat me helpen om de vestiging in Winschoten weer volledig op orde te krijgen. Als dat zover is, nodig ik de Inspectie uit opnieuw te komen kijken.'De praktijken in Hoogeveen en Emmen gaan dus wel definitief dicht. 'Zo kan ik mij op één praktijk tegelijk richten, in plaats van op drie', zegt Vissi. Hierdoor verliezen tien tandartsen en assistenten hun baan. 'Maar dat komt ook doordat meer dan de helft van onze afspraken voor patiënten uit asielzoekerscentra kwam. Door het verdwijnen van asielzoekerscentra krijgen we hierdoor al veel minder patiënten.'Maar mocht de IGZ na een volgende controle nog niet tevreden zijn, dan dreigt Vissi zijn advocaat in te schakelen. 'Als ze me dan nog langer blokkeren, ga ik zeker een rechtszaak starten.'