Veiligheidsmaatregelen op weg Rasquert-Den Andel zijn klaar voor schoolseizoen

(Foto: Flickr/Fietsberaad (Creative Commons))

De veiligheidsmaatregelen op de weg tussen Rasquert, Den Andel en Westernieland zijn klaar voor het nieuwe schoolseizoen.

De weg is voorzien van roodgekleurde fietsstroken en er zijn drempels ingelegd. De school van Den Andel is gesloten. Daardoor moeten de kinderen uit het dorp met de fiets naar Rasquert of Pieterburen.



Fietsveilige route

Wethouder Bert Westerink is blij met de maatregelen. 'Verkeersveiligheid heeft onze aandacht. Kinderen kunnen nu op een fietsveilige route naar school.' De gemeente Winsum heeft ruim 273.000 euro beschikbaar gesteld om de maatregelen uit te voeren.