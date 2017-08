Wethouder: casino moet in binnenstad blijven

Holland Casino moet de brand in het pand aan het Gedempte Kattendiep niet aangrijpen om uit de binnenstad van Groningen te vertrekken.

Dat zegt de wethouder ruimtelijke ordening Roeland van der Schaaf.Het casino zoekt samen met de gemeente een nieuw onderkomen en volgens de wethouder moet dat er één in het centrum worden. 'We hebben niet voor niets in de jaren tachtig het casino daar die plek ook gegeven.'Volgens de wethouder geeft de brand in het casino - hoe cru ook - nieuwe kansen. Hij wil bijvoorbeeld het gebied achter het afgebrande casino verbeteren. 'Je zou het nu een gribus kunnen noemen, het was geen aantrekkelijk gebied.' Wat er ook komt aan het Kattendiep; dat gebied moet volgens Van der Schaaf nieuw leven in worden geblazen.Verder ligt dus de vraag op tafel waar het casino een nieuw onderkomen vindt. Van der Schaaf wijst erop dat ook cultuurcentrum De Oosterpoort over maximaal tien jaar tegen de vlakte gaat. De gemeente moet ervoor zorgen dat dit soort voorzieningen voor het centrum behouden blijven, vindt hij.'Als je als overheid op je handen gaat zitten is de kans heel groot dat dat soort dingen uit de binnenstad gaat verdwijnen. Bouwen in de binnenstad is altijd duurder en ingewikkelder. Dus je moet als overheid daar een rol in pakken.'De levendige binnenstad die Groningen nu heeft, is volgens Van der Schaaf te danken aan zijn voorgangers. Die kozen er bewust voor om bijvoorbeeld de Universiteitsbibliotheek en het Groninger Museum in het centrum te houden. Hij zet zich nu in om ook het casino daar te houden. 'Ik vind dat ze daar thuis horen. De binnenstad hoort divers te zijn. Daar hoort cultuur bij en ook een casino.'