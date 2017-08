Paarden vliegen uit de bocht: harddraverijen Leek gestaakt

(Foto: Twitter/Bé Hagenauw)

De traditionele harddraverijen in Leek zijn woensdagmiddag gestaakt na een ongeluk waarbij twee pikeurs waren betrokken. De sulky's van de twee berijders kwamen met elkaar in botsing.

Drassige baan

De pikeurs Gretha Posthumus en Martin Blankendaal zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Hun paarden Diamond Twigs en Dexter mankeerden niets. Na het ongeval werd de koers meteen stilgelegd, maar beide paarden renden zonder hun pikeur door. Een van de paarden botste vervolgens op het dranghek dat de EHBO voor de gevallen pikeurs had gezet.



De drafbaan was door de hevige regenval eerder op de dag drassig en glad. Het ongeval deed zich voor in de bocht waar een race eerder ook al een paard onderuitging. De binnenzijde van de bewuste bocht ligt volgens kenners hoger dan de buitenkant.



Geen prijsuitreiking

De organisatie besloot het evenement na het incident te staken. Burgemeester Berend Hoekstra van Leek zou de Leekster Tak aan de winnaar van de hoofdrace uitreiken. Maar zover kwam het uiteindelijk niet.