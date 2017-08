Markante Stadjer 'Plopatou' overleden

(Foto: Roel Wijnants)

De Groningse kunstenaar 'Plopatou' is overleden. In de jaren zestig kreeg hij bekendheid als provo met een opvallend uiterlijk.

Opvallende persoonlijkheid

In de Stad was hij een bekend figuur. Voluit heette Plopatou 'Jonkheer Berthil Cornelis Alex Iwan Pauw van Hanswijck de Jonge'. Plopatou was dichter, kunstschilder en fotograaf. Ook richtte hij in de jaren zeventig de Internationale Partij voor Sex en Oproer op, maar daar wist hij geen zetel in de gemeenteraad mee te halen.



Woordenstroom

Daarnaast stond hij bekend om zijn ingezonden brieven aan de media. Hierin stelde hij met zijn sierlijke en ongebreidelde woordenstroom allerlei misstanden in Stad en wereld aan de kaak. Zijn gezondheid was al langere tijd slecht. Afgelopen vrijdag is hij overleden. Plopatou is 78 jaar geworden.