'Aardbevingsdakloze' weer de straat op

De afgelopen maand is er van alles geprobeerd om een oplossing te vinden, maar zonder resultaat. Met als gevolg dat 'aardbevingsdakloze' Erik Mensen opnieuw op straat staat.

Ik neem nu eerst wel een goedkoop hotelletje. En daarna? Geen idee. Erik Mensen

'Ik ben weer helemaal terug bij af', verzucht hij.Mensen kwam ruim een jaar geleden in het nieuws na de afbraak van zijn door de NAM opgekochte woning in Stedum. Hulpverlenende instanties werkten langs elkaar heen, met als gevolg dat hij op straat belandde.Na zijn noodkreet kreeg hij na drie maanden zwerven uiteindelijk wel hulp. De Commissie Bijzondere Situaties regelde een woning in de stad Groningen. Dat was voor een jaar. In de tussentijd zou er gezocht worden naar een permanente oplossing, maar daar is niets van terecht gekomen.Begin deze maand zou hij al op straat komen te staan, maar van de verhuurder kreeg hij nog vier weken respijt. Dat heeft niet geholpen.Volgens Mensen ligt de schuld bij de Commissie Bijzondere Situaties. 'De commissie stelt steeds de eisen bij, waardoor het onmogelijk is een woning te vinden.'Een sociale huurwoning zit er niet in: daarvoor staat hij te kort ingeschreven. Dus is Mensen aangewezen op de particuliere markt. 'Ik zit door die hele toestand met de NAM in de bijstand. Dus dat is voor mij onbetaalbaar.'Vervolgens kwam in de lezing van Mensen de commissie met een voor hem onaanvaardbaar voorstel. 'Ik zou een woning van een makelaar kunnen huren voor 900 euro per maand. Op papier moest dat ruim 200 euro lager zijn om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. De commissie zou dan het verschil voor de komende drie jaar in één keer op tafel leggen, maar dat is volstrekt illegaal.'Het is voor hem zelfs aanleiding om aangifte te doen bij de politie. 'Ze willen me medeplichtig maken aan fraude. Dat accepteer ik niet. De FIOD gaat het nu uitzoeken.'Mensen zegt zich er bewust van te zijn dat hij hiermee zichzelf in de vingers snijdt. 'Het gevolg is dat ik weer op straat sta. Voor de tweede keer. Vreselijk, maar ik zie geen andere weg.'Hij is inmiddels zijn spullen bij elkaar aan het rapen. Die gaan naar kennissen en vrienden. Waar hij zelf belandt, is nog onduidelijk. 'Ik wil niet zoals de vorige keer in de crisisopvang terechtkomen. Ik neem nu eerst wel een goedkoop hotelletje. En daarna? Geen idee.'Een woordvoerder van de Commissie Bijzondere Situaties laat weten dat 'er geen sprake van is dat onze commissie meewerkt aan het overtreden van de wet'. Ook wordt er op gewezen dat de commissie 'geen mensen op straat zet'.De woordvoerder wijst erop dat Mensen ruim een jaar volop geholpen is door de commissie. 'Zo hebben wij een deel van de huur en de verhuiskosten voor onze rekening genomen. Op een gegeven moment zijn ook onze mogelijkheden uitgeput.'Mensen heeft ook een klacht over de gang van zaken ingediend bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.Hij reageert per mail als volgt: 'Ik heb begrip voor de nood waarin u verkeert. Ik heb contact gezocht met de commissie en navraag naar uw situatie gedaan. Mij is verteld dat uw dossier bij hen is gesloten. Ik vertrouw er op dat de commissie, als vang-netorganisatie, alles heeft gedaan wat in haar macht ligt om een oplossing voor u te vinden.'