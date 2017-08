Braal gooit zweep erover tijdens eerste training Donar

De basketballers van Donar zijn woensdagavond officieel aan het nieuwe seizoen begonnen.

Op de eerste training van de voltallige selectie van Erik Braal kwamen zo'n 350 supporters af. In Martiniplaza werd er meteen intensief getraind. Niet verwonderlijk, want over drie weken moet Donar al aantreden in Europees verband.Zaterdag speelt Donar in Uithuizen een oefenwedstrijd tegen Aris Leeuwarden. Het duel begint om 19.30 uur.