Ter Apelers betrokken bij ongeval, maar kitspuiten zijn nog heel

(Foto: Lorenzo Derksen)

Twee inwoners van Ter Apel zijn woensdag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval op de A1 bij Diemen.

Hun bestelbus werd aangereden door een taxi. Dat gebeurde nadat de bestuurder uit Ter Apel hard moest remmen voor een ander ongeluk.



De schade aan de taxi was groot, maar de bestelbus kon nog rijden. 'Een paar plankjes hout ertegenaan en weer rijden', aldus een van de Ter Apelers.



Door het oog van de naald

Terwijl zij de schade opnamen, kropen ze weer door het oog van de naald. Twee andere automobilisten merkten het incident te laat op en kwamen in botsing. Een van de bestuurders raakte bekneld en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



'Morgen weer aan het werk'

De bijrijder van het busje uit Ter Apel bleef er nuchter onder: 'Het was wel heftig hoor, maar je ziet hoe sterk zo'n bumper is. Ons busje heeft bijna niets. Zelfs de kitspuiten zijn nog heel. Morgen gewoon weer aan het werk!'