Mede-oprichter Roodgewoon stapt over naar nieuwe partij

Gemeenteraadslid René Rook van Roodgewoon stapt per direct op bij de partij. Hij was actief in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.





De mede-oprichter van Roodgewoon kan zich niet meer vinden in de politieke richting en de organisatie van de partij. Rook wil de resterende maanden in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer los van de partij vervolgen.



Lees ook: Raadslid Hoogezand-Sappemeer voorspelt wereldoorlog Rook stopt niet met zijn politieke carrière. Hij stapt over naar de nieuwe partij Leefbaar Midden Groningen (LMG). De partij heeft zich aangemeld voor de verkiezingen op 22 november voor de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen.