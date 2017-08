Wie heeft herdershond Bram gestolen?

(Foto: Bart-Sander de Geus)

Hele dag liep-ie in en rond het bedrijf, maar ineens was hij er niet meer. Bram de Duitse herder van Bart de Geus verdween woensdagavond rond zes uur.

Volgens baas Bart kan er maar één ding gebeurd zijn: Bram is gestolen.



Onafscheidelijk

Stadjer Bart de Geus werkt bij occasionbedrijf Autodeals Noord in Leek Zijn vijf maanden oude herder was haast onafscheidelijk. 'Ik zag een auto wegrijden. De bestuurder keek me nogal vreemd aan. Achteraf denk ik dat hij de dief moet zijn geweest.'



Is de hond niet gewoon weggelopen? 'Nee zeker niet. We hebben natuurlijk meteen gezocht. Maar in de hele omtrek was hij niet te vinden. Het kan gewoon niet dat hij is weggelopen', is De Geus er zeker van.



Nakomeling van twee kampioenshonden

Hij heeft ook wel een vermoeden waarom hij is gestolen. 'Bram is een prachtige hond. Nakomeling van twee kampioenshonden. Het is een plaatje.' De Geus hoopt dat hij Bram nog kan achterhalen. 'Ik ben ten einde raad. Ik hoop dat de mensen me kunnen helpen.'