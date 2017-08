Pekelders vieren succesje en stellen nieuwe eisen

Ze eten taart, maar zijn ook nog altijd kritisch. Inwoners van de Scheepshellingstraat in Oude Pekela en de Lindenlaan in Nieuwe Pekela zijn woensdagavond bij elkaar gekomen om nieuwe eisen te stellen aan woningcorporatie Acantus.

Volgens Acantus zijn de woningen aan de twee straten in Pekela niet toekomstbestendig. Renovatie heeft volgens de woningcorporatie niet de voorkeur. Een mogelijke optie is sloop en nieuwbouw.De bewoners van de twee straten willen niet dat hun woningen worden gesloopt. Ze kwamen in opstand met steun van de lokale SP-fractie. En met succes: Acantus heeft toegezegd dat de woningen nog zeker drie jaar blijven staan. Dat succesje vierden de bewoners woensdag met taart.Maar met drie jaar uitstel nemen de bewoners geen genoegen. Ze hopen van uitstel, afstel te maken. Ze eisen van Acantus dat de woningen betaalbaar gerenoveerd worden en minimaal 15 jaar blijven staan.Mocht er onverhoopt geen andere uitweg zijn dan sloop, dan willen de bewoners voor dezelfde huurprijs op dezelfde plek nieuwbouw. De gemeenschap mag van hen niet uit elkaar worden gehaald.Tot slot willen de bewoners ook inzicht in een technisch rapport dat de woningcorporatie heeft uit laten voeren. Dat kunnen de Pekelders al wel inzien, maar dat moet op het kantoor van Acantus in Veendam. De bewoners willen het rapport in Pekela.De bewoners van de Scheepshellingstraat en de Lindenlaan zijn vertegenwoordigd in een actiecomité. In dat comité zijn ook SP-raadsleden vertegenwoordigd. Het actiecomité gaat nu met de eisen naar Acantus.