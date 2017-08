Minister Bussemaker kan niet voldoen aan oproep Feringa

De oproep aan minister Jet Bussemaker was duidelijk toen Ben Feringa vorig jaar de Nobelprijs voor Scheikunde had gewonnen: 'Er moet een miljard euro extra naar wetenschap.'

Minister Bussemaker (PvdA) haalde die uitspraak woensdag nogmaals aan tijdens de onthulling van het bronzen hoofd van Feringa op haar ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).Het beleid van de minister was er volgens haar al op gericht om extra geld vrij te maken voor wetenschappelijk onderzoek, maar een miljard extra is Bussemaker niet gelukt. Volgens haar ligt dat nu in handen van de formerende partijen die tot een nieuw kabinet willen komen.'Het is natuurlijk een enorm bedrag', laat Bussemaker weten. 'Gelukkig gaat het veel beter met de economie.' Daardoor willen volgens de demissionaire minister ook andere sectoren extra geld zien. Toch denkt ze wel dat een extra financiële stimulans voor de wetenschapssector een goede investering is.'Als je in de wetenschap investeert dan levert dat economische bedrijvigheid op, maar vooral ook nieuwe uitvindingen waar we onze toekomst op verder kunnen bouwen.'Bussemaker kan dus niet voldoen aan de oproep van Feringa. Maar stampij maakt hij er niet van. 'Ik sla niet graag met de vuist op tafel.' Volgens hem is politiek Den Haag goed genoeg op de hoogte van zijn oproep. 'Iedereen hier heeft wel door dat voor onze toekomst onderwijs en wetenschap erg belangrijk zijn.'Toch neemt het niet weg dat Feringa zijn pleidooi voor extra geld zal staken. 'Ik zal het zeker niet nalaten om in de toekomst een pleidooi te houden voor het belang van onderwijs en wetenschap.'Maar met de vuist op tafel slaan zal hij dus niet doen. Ook niet bij de toekomstige minister van OCW. 'Het is denk ik beter om het met gedegen argumenten te onderbouwen. Daar staan wij wetenschappers voor', besluit Ben Feringa.