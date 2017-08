Eemshavencentrale ligt weken stil wegens metaalinspectie

De Eemshavencentrale van energiereus RWE is tot en met 17 september buiten bedrijf. Dat heeft te maken met een inspectie van het metaal in de centrale.

In de centrale worden speciale metalen gebruikt omdat er onder hoge druk en hoge temperaturen wordt gewerkt. 'Het is dus belangrijk dat we in de eerste jaren van de centrale goed kijken hoe de metalen zich gedragen', legt vestigingsmanager Taco Douma uit.



Kleine beurt

Dit soort inspecties worden vaker in de Eemshavencentrale gedaan. 'Je kunt het vergelijken met een kleine beurt van een auto. Nakijken of alles in orde is en eventueel kleine reparaties', zegt Douma.



Externe specialisten

Bij de inspecties worden externe specialisten ingehuurd. Als alles goed gaat wordt de centrale op 17 september weer opgestart.