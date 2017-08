Noord Vandaag: 'Je schrikt enorm, er staat een man met een bivakmuts'

Juwelier Marcel Pannekoek uit Winsum kreeg de schrik van zijn leven. Hij stond midden in de nacht plotseling oog in oog met twee inbrekers. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Pannekoek aarzelde geen moment en zette gewapend met een ijzeren staaf de achtervolging in. Maar mag dat eigenlijk wel? Dat vertelt advocaat Niek Heidanus, te gast in de studio.Voor voetbalclub VV Neptunia uit Delfzijl komt er een einde aan een tijdperk. De sloophamer ging namelijk in het complex.Vandalen maakten een puinhoop van het timmerdorp voor kinderen in de Groninger wijk Beijum.Het is het meest afgelegen stukje van onze provincie: Rottumeroog. Verslaggever Jeroen Berkenbosch ging mee met een wadlooptocht naar het onbewoonde Waddeneiland.- In delen van het centrum van Stad komt een vuurwerkverbod- Woar is dit?Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist