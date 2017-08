Plannen voor nieuwe bestemming watertoren leiden tot parkeerzorgen

Omwonenden van de Hofstede de Grootkade in Stad zijn bezorgd over de plannen om twaalf appartementen en een restaurant te vestigen in de watertoren op de hoek van de straat. Ze vrezen voor parkeeroverlast.

'Als wij straks 's avonds laat thuiskomen, is er geen plek meer', vermoedt Maria, die niet met haar achternaam in de media wil. 'Er is nu veel parkeerruimte. En dat midden in de stad! Dat willen we graag zo houden.'



Parkje

Het terrein aan de voet van de watertoren is momenteel overwoekerd door struiken. Daar zou een parkeerplaats kunnen komen, maar in de plannen wordt het een parkje.



'Met lage begroeiing, zodat de buurtbewoners er ook even lekker kunnen zitten. Maar dat heeft als consequentie dat mensen de auto dan op straat kwijt moeten', zegt architect Peter de Boer, die het plan bedacht heeft. 'Ik zie liever een parkje, dan dat we er 25 parkeerplaatsen van maken.'



Zorgen

Omwonende Maria vind het parkje geen slecht idee, maar de zorgen over auto's voor de deur wegen zwaarder. 'Dat mensen in de straat parkeren vind ik erger.'



De omwonenden hebben bezwaar tegen de plannen gemaakt bij de gemeente.