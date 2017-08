Gevallen pikeurs zijn ontslagen uit het ziekenhuis

De twee pikeurs die woensdag met hun paard en sulky ten val kwamen bij de harddraverijen in Leek, zijn ontslagen uit het ziekenhuis.

Voorzitter Harrie van der Heide van de organisatie had donderdagochtend telefonisch contact met de gevallen Gretha Posthumus en Martin Blankendaal.'Blankendaal heeft blauwe plekken en is een beetje stijf. En met Posthumus gaat het naar omstandigheden ook goed. Ook met de paarden, ze staan weer op stal.'De val ontstond door de gladde ondergrond van de baan in Leek. Maar volgens Van der Heide heeft ook de snelheid in combinatie met de krappe bochten ermee te maken.'Er zit natuurlijk geen rem op de paarden. Ze zijn anders gefokt dan vroeger en ze gaan wat harder door de bochten.'Hij vraagt zich zelfs af of het nog wel verstandig is in de toekomst harddraverijen te organiseren op de baan in Leek. 'Ze gaan allemaal sneller dan vroeger. En dan is de baan zelfs droog misschien niet geschikt meer. Als het niet op een nieuwe locatie komt, gaat de drafsport voor Leek verloren.'