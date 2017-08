'Mensen die geen voucher willen moeten zich wel melden'

Mensen met schade in het aardbevingsgebied die weigeren een voucher te accepteren, moeten dat wel laten weten aan het Centrum Veilig Wonen (CVW). Die aanbeveling komt van het Groninger Gasberaad.

Ruim 4200 betrokkenen hebben niets van zich laten horen op het aanbod van een voucher, zo meldde RTV Noord recent. Het gaat hierbij om mensen met eenzijdig door de NAM en het CVW afgewezen C-schades. Die zouden niet veroorzaakt zijn door de gaswinning.Inmiddels is de termijn dat deze vouchers kunnen worden aangevraagd verstreken. Voor het schadebedrijf in Appingedam is dat aanleiding om mensen nog tot half september de kans te geven alsnog een voucher te accepteren.Volgens het gasberaad zijn velen dat niet van plan en is dat de reden om niets van zich te laten horen. Maar dat moet in dit geval juist wel.'Als u namelijk niet aangeeft de voucher niet te accepteren, dan kan het CVW in het systeem ook niets registreren en blijft het achter uw naam blanco. Dit betekent dat u ook uw recht op een second opinion en eventueel de arbiter verspeelt. Kortom, u móet schriftelijk reageren', zo beveelt het Groninger Gasberaad aan.De vouchers zijn ingevoerd om met een schone lei te kunnen beginnen, nu de NAM uit de schade-afwikkeling is gestapt.