Herdershond Bram is weer terecht: 'Het is toch je vriend'

'Je bent in paniek. Je weet niet wat je moet doen, het schiet allemaal niet op. Dan ben je uitgezocht en heb je het hele terrein gehad... En dan kun je alleen nog maar wachten.'

Herdershond Bram raakte woensdagavond zoek, maar donderdagochtend kwam het goede nieuws voor zijn baasje Bart de Geus. Het beestje is weer terecht.De vijf maanden oude Bram verdween woensdagavond rond zes uur bij het autobedrijf in Leek waar zijn baasje werkt en volgens De Geus kon er maar één ding gebeurd zijn: het beestje was gestolen. 'Het is een plaatje van een hond, met papieren.'De Geus en zijn herder zijn naar eigen zeggen onafscheidelijk en hij geloofde dan ook niet dat de hond zomaar is weggelopen: 'Ik zag een auto wegrijden', vertelde De Geus eerder.Hij sloeg meteen groot alarm. 'Je hoort rare verhalen en het is toch je vriend. Ik heb overal geroepen, mensen gevraagd, de dierenambulance gebeld, een bericht op Facebook gezet...'En niet zonder resultaat. 'Vanochtend belde er een man op zo van: 'Volgens mij heb ik jouw hond in de tuin zitten.' De Geus haalde het beestje meteen op. Hij is er nog steeds van overtuigd dat Bram is gestolen door iemand.Uitgelaten springt de herder tegen zijn baas op. 'Ik houd 'm voortaan wel wat beter in de gaten hoor', lacht hij. 'Hij loopt niet weg, maar ik denk dat ik wel een hekje ga neerzetten.'De Geus kreeg veel reacties op zijn berichten op sociale media. 'Da's heel mooi, dat iedereen elkaar zo helpt', concludeert de Stadjer tevreden.