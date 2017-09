Enquête: hoe gezond is mijn sportclub?

Je kan je er nu niets meer bij voorstellen, maar het is niet eens zo lang geleden dat sportkantines blauw zagen van de sigarettenrook. Lekker, zo'n sigaretje bij een 'balletje mayo' en een glas bier.

Je kan meedoen via deze link.

Tijden veranderen. Sportclubs gaan bewuster om met roken, alcohol en gezond eten. Slaan we daarin door? Of moet er juist nog veel meer gebeuren? Via een enquête die we samen doen met alle andere regionale omroepen en de NOS willen we weten hoe de vlag er bij hangt. Des te meer mensen de vragenlijst invullen, des te beter beeld krijgen we. Dus wil je ons helpen? Vul dan de enquête in, je bent er maar een paar minuutjes aan kwijt. Binnen een paar weken komen we met de resultaten.