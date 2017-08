Omzet FrieslandCampina in het eerste half jaar gestegen

De opbrengst van FrieslandCampina is in het eerste halfjaar van 2017 gestegen, naar 6,1 miljard euro.

De stijging, elf procent, komt vooral door het herstel van de melkprijs voor boeren, die FrieslandCampina heeft doorberekend in de verkoopprijzen van boter en kaas.Het zuivelconcern heeft in onze provincie fabrieken in Bedum, Marum en Noordwijk.2016 was nog een heel slecht jaar voor aangesloten melkveehouders. Nu is hun totale vergoeding weer met 24 procent toegenomen. De winst van het bedrijf ging daarnaast met ruim één procent vooruit naar 162 miljoen euro.FrieslandCampina heeft het door sterke prijsconcurrentie momenteel zwaar in China. Het bedrijf bracht er in het eerste halfjaar fors minder kindervoeding aan de man en zag de omzet in het Aziatische land stabiliseren.