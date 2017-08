Raad van State buigt zich weer over gasopslag Langelo

(Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

Lees ook: 'Weinig respectvol dat NAM al begint terwijl onderbouwing niet rond is' Minister Kamp heeft daarvoor al groen licht gegeven aan de NAM. De twee gemeenten willen dat de Raad van State dit besluit schorst. Door meer gas in de buffer te pompen, neemt de druk toe. De gemeenten zijn bang dat daarmee ook de kans op aardbevingen toeneemt.In maart dit jaar kruisten de partijen ook al de degens bij de hoogste bestuursrechter van ons land. Toen besliste de raad dat Kamp zijn besluit beter moest onderbouwen. 'Wij vonden het toen niet nodig het besluit van Kamp te schorsen, omdat de verwachting was dat Kamp snel met een nieuw besluit zou komen', zegt Emmy de Jager, woordvoerder van de Raad van State.De Jager: 'Maar nu blijkt dat Kamp meer tijd nodig heeft, willen de burgemeeesters van Leek en Noordenveld zijn eerdere besluit toch van tafel hebben. Want de NAM kan nu elk moment beginnen met het verhogen van de druk op de aardgasbuffer, en dat willen ze voorkomen'.De Raad van State doet binnen twee weken uitspraak in deze spoedzaak.