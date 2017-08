Zó verandert het verkeer in de binnenstad van Groningen per september

Het is geen toekomstmuziek meer: in september wordt een deel van de binnenstad Groningen busvrij. Het is een van de vele veranderingen aan het openbaar vervoer en het verkeer in september.

In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen met ingang van september op een rij.In een poging om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven in de binnenstad, rijden er zondag 3 september geen bussen meer vanaf de Westerhaven de stad in. Op de Astraat, Brugstraat en in de Munnekeholm kom je ze dan niet meer tegen.De straten worden ook vernieuwd, met gele steentjes en meer loop- en fietsruimte. Als eerste wordt de doorgaans drukke Astraat bij de Westerhaven verbouwd tot een klein park , begin volgend jaar volgen de andere straten. In de video hieronder zie je eerst de Astraat, dan volgt de Brugstraat (over de brug) en uiteindelijk de A-Kerk. Op al die plekken zal je geen bussen en auto's meer treffen.De bussen rijden dan meer om het centrum heen. Een van de belangrijkste bushaltes naar het centrum toe wordt 'Centrumhalte West' in de Westerhaven. Die wordt op 6 september in gebruik genomen. Schuin voor het Stripmuseum en de McDonalds (grote gebouw rechts op afbeelding hieronder), komen in het midden van de weg busbanen, waar bussen rijden en stoppen bij de haltes. Daar omheen zijn stroken waar auto's en fietsers de ruimte delen.De Westerhaven moet het busknooppunt worden naar het Gedempte Zuiderdiep en het Hoofdstation enerzijds, en Hoogkerk, Vinkhuizen en de Zernike Campus aan de andere kant. Ook de halte aan het Gedempte Zuiderdiep wordt een logische halte om in de binnenstad terecht te komen.Om het centrum bereikbaar te houden voor mensen die slecht(er) ter been zijn, rijdt er vanaf 3 september een pendelbus tussen de Westerhaven en het Zuiderdiep. Een ritje met de bus kost 50 cent en is gratis voor houders van een WMO- of Stadjerspas en kinderen tot twaalf jaar. Rollators en rolstoelen kunnen mee in het paarse busje. Het is een proef van een jaar, waarin bijvoorbeeld de tijden nog kunnen veranderen.De haltes van het busje staan aan de Westerhaven, Akerk en het Gedempte Zuiderdiep. Een rit duurt 5 en 10 minuten. Dit is de route:Buiten het centrum van Stad verandert ook een en ander. Lijn 1 van 'Q-link groen' gaat rijden tussen Zuidhorn en het Hoofdstation; lijn 2 tussen P+R Reitdiep en station Europapark. Zo moet je sneller en vaker kunnen reizen tussen P+R Reitdiep, station Noord en het UMCG. Op werkdagen rijden bussen op die route zes keer per uur.Lijn 5 ('Q-line paars') rijdt op werkdagen minstens vier keer per uur een nieuwe route: via station Noord, UMCG en Ikea naar industrieterrein Driebond. Voorlopig is de halte aan de Odenseweg de eindbestemming. Dat verandert als P+R Meerstad klaar is.Vanaf 4 september is er nóg een ingrijpende verandering in het verkeer. Dan wordt het nieuwe studentenfietspad tussen het stadshart en de Zernike Campus geopend. Het drukste fietspad van stad is op plekken nu twee keer zo breed. Bewoners van Selwerd zijn er overigens niet echt van gecharmeerd . Fietsers op de 'fietssnelweg' krijgen voorrang op automobilisten die op de Eikenlaan rijden.