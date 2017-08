Pekelder wethouders Hemmes en Van Mannekes willen door

Hemmes (links) en Van Mannekes (Foto: Gemeente Pekela)

De Pekelder wethouders Hennie Hemmes (SP) en Jaap van Mannekes (Samen Voor Pekela) willen door als bestuurders in hun gemeente. Het tweetal stelt zich opnieuw kandidaat als wethouder voor hun partij

'Als de leden het willen, dan ga ik voor mijn vierde periode', zegt Hemmes (62) er zelf over. 'Daar loop ik niet voor weg.' Van Mannekes (66): 'Het bestuur heeft mij ook gevraagd door te gaan en dat wil ik.'



Verkiezingen

In maart volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Pekela. Hemmes is dan twaalf jaar wethouder in zijn gemeente. De SP is in die periode uitgegroeid tot de grootste partij. Van Mannekes is sinds 2010 wethouder voor Samen Voor Pekela, de op een na grootste partij in Pekela.



Hondenbaan

'Ik ben met de SP verbonden tot in m'n vezels', zegt Hemmes. 'Dus als de leden een beroep op mij doen, dan offer ik me nog een keer op. Ik ga nog altijd met plezier naar mijn werk.' De wethouder noemde zijn baan al meer dan eens 'de mooiste hondenbaan ter wereld'.



De huidige SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad, Pim Siegers, heeft zich deze week gekandideerd als lijsttrekker van de partij. 'Hennie en ik hebben het met elkaar besproken', zegt hij. 'Ik heb totaal geen ambitie om wethouder te worden, dus ik ben blij dan Hennie het wil doen.'



Voorbehoud

Toch moeten Hemmes en Van Mannekes nog wel een voorbehoud maken. 'Het is altijd afwachten hoe je het in de verkiezingen doet, welke coalitie er komt en of je je kunt vinden in de portefeuille', zegt Hemmes. Van Mannekes: 'En met oog op een herindeling is het afwachten wat de provincie doet.'



Ledenvergadering

Op 14 september houdt de Pekelder SP-afdeling een ledenvergadering. Dan wordt de kandidatenlijst vastgesteld. De leden hebben dan ook het laatste woord over hun kandidaat wethouder.



Datzelfde geldt voor Samen Voor Pekela. Bij hen is nog geen datum geprikt voor de ledenvergadering.