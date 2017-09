Aardbevingsnieuws augustus 2017: Vijf jaar na Huizinge

Bezwaren tegen gaswinning in Warffum, tóch geen verzekering voor aardbevingsgedupeerden en onduidelijkheid over schadeverjaring. Vijf jaar nadat dat de zware beving van 3,6 in Huizinge plaatsvond, zijn er nog altijd veel vraagtekens over bevingen en schadeafwikkeling.

Dat en het andere belangrijke aardbevingsnieuws van augustus 2017, lees je in dit artikel.De NAM kan ook verantwoordelijk worden gesteld voor schades die doorlopen tot in de funderingen . Dat blijkt uit een uitspraak van de Arbiter Bodemweging. Zo oordeelt ze in een zaak over een woning in Slochteren. Bij de zaak stelt de arbiter vast dat ook niet direct zichtbare schade onder de grond geclaimd kan worden.'De NAM is aansprakelijk voor de schades, die reeds als aardbevingsschade zijn aangemerkt, die doorlopen tot onder het maaiveld.' Het is voldoende als 'het aannemelijk is' dat schade door de gaswinning is ontstaan, aldus de arbiter. Dat is in deze zaak het geval.Er komt geen collectieve rechtsbijstandverzekering voor het aardbevingsgebied, want dat is onhaalbaar. Dat laat het Verbond van Verzekeraars half augustus weten in een brief Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Volgens de overkoepelende organisatie van verzekeraars zijn er 'mededingsrechtelijke bezwaren' bij zo'n collectieve verzekering. Ook is er geen wettelijke vereiste voor zo'n verzekering. Alders zegt er verder over in gesprek te willen gaan met de verzekeraars.Bewoners van Warffum dienen 250 bezwaren in tegen het winnen van de laatste miljard kuub gas in het gasveld bij Warffum. Het ministerie van Economische Zaken wil daartoe een vergunning verlenen. Op de NAM-locatie buiten het dorp is al zo'n zeven miljard kuub gas gewonnen, en volgens de bewoners is het nu wel genoeg.Later in augustus worden bewoners verrast door groot onderhoud dat de NAM uitvoert op de locatie. Volgens de NAM gaat het om regulier onderhoud. Ze stelt bovendien dat de risico's van boren op de locatie niet groot zijn. 'Het veld is 350 keer kleiner dan het Groningenveld, en we zien dat de kans op aardbevingen bij dit soort kleine velden niet groot is.'Mensen met schade in het aardbevingsgebied die weigeren de 1500 euro-voucher te accepteren als compensatie voor hun schade, moeten dat wel laten weten aan het Centrum Veilig Wonen (CVW). Die aanbeveling komt van het Groninger Gasberaad. Eind augustus hebben 4200 betrokkenen nog niet laten weten of ze de voucher willen ontvangen. 'Als u niet aangeeft de voucher niet te accepteren, dan kan het CVW in het systeem ook niets registreren en blijft het achter uw naam blanco. Dit betekent dat u ook uw recht op een second opinion en eventueel de arbiter verspeelt. Kortom, u móet schriftelijk reageren', zo beveelt het Groninger Gasberaad aan. Zo'n 3400 huishoudens hebben de voucher wél geaccepteerd We staan in augustus 2017 uitgebreid stil bij de beving van 3.6 in Huizinge in 2012. Die wordt in de provincie herdacht met een 'koffertocht' en klokgelui. Wij blikken in verschillende artikelen terug:Vijf jaar na de aardbeving in Huizinge is er onduidelijkheid over de verjaring van het melden van schade na die beving. De NAM zegt geen beroep te gaan doen op het ingestelde verjaringstermijn van vijf jaar en ook late en lopende meldingen in behandeling te (blijven) nemen, maar volgens activiste Annemarie Heite dekt de verklaring die de NAM daarbij geeft, niet alle schade die bij mijnbouwschade kan komen kijken. De verklaring omvat namelijk alleen fysieke schade aan gebouwen. NCG Alders moedigt gedupeerden ondanks de toezegging van de NAM, toch aan een ' sluitingsbrief ' naar de NAM te sturen om problemen met de verjaring te voorkomen.Waar bewoners terugblikken op de beving bij Huizinge, blikt demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken terug op zijn periode als ´aardbevingsminister´. Tegen RTV Noord zegt hij nooit slapeloze nachten te hebben gehad van het aardbevingsdossier. Kritiek dat de problematiek al veel te lang duurt, deelt Kamp niet. 'We hebben de gasopbrengst de afgelopen vier jaar al met zestig procent gereduceerd. Het aantal aardbevingen en de intensiteit ervan is minder. In het eerste jaar dat ik minister was, werd er nog 48 miljard kubieke meter gewonnen. In vier jaar tijd is dat met zestig procent teruggebracht. Maar de Groningers hebben recht op nog meer.'- 7 augustus 07.26 uur: 0.5 in Garrelsweer- 10 augustus 12.10 uur: 0.9 in Ten Post- 13 augustus 22.26 uur: 0.5 in Zeerijp- 14 augustus 05.18 uur: 1.2 in Garsthuizen- 14 augustus 17.02 uur: 0.3 in Zeerijp- 16 augustus 13.31 uur: 0.3 in Stedum- 17 augustus 07.38 uur: 0.8 in Uithuizermeeden- 22 augustus 05.51 uur: 0.3 in Meedhuizen- 24 augustus 10.56 uur: 1.0 in Farmsum- 29 augustus 09.40 uur: 1.8 in Appingedam- 30 augustus 13.25 uur: 1.5 in Scharmer