Jeugddetentie geëist tegen jonge Damster

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Tegen een 18-jarige man uit Appingedam is negen maanden jeugddetentie geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Op dit moment zit de Damster vast. Hij zou op 4 juni van dit jaar op een verlaten plek in Delfzijl iemand hebben bedreigd en beroofd. Zelf ontkent hij.

Het incident vond 's nachts plaats. Het slachtoffer moest plassen toen achter hem iemand schreeuwde: 'Maak je zakken leeg en geef ook je telefoon'. Het slachtoffer rende weg, maar struikelde en viel. De dader sprong op hem en bedreigde hem met een mes.



Gevonden op de kermis

De telefoon, portemonnee en muntjes van een kroeg uit Delfzijl werden meegenomen. Even later werd de 18-jarige man aangehouden.



Hij voldeed aan het signalement en hij had ook de telefoon van het slachtoffer bij zich. Zelf zegt de man dat hij de telefoon had gevonden op de kermis.



Jeugdstrafrecht

De reclassering sprak met de jongen en adviseerde om het jeugdstrafrecht toe te passen. De officier van justitie twijfelde aan dit advies omdat de jongen geen antwoord op vragen wil geven en geen openheid van zaken geeft over wat er precies is gebeurd.



Toch ging de officier in op het advies, gezien de jonge leeftijd van de man en omdat hij nooit eerder in aanraking is geweest met justitie en politie.