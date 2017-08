Het Nederlands Voetbalelftal speelt vanavond de belangrijke wedstrijd tegen Frankrijk.

Het is erop of eronder. Als er vanavond in Parijs verloren wordt, dan is het WK in Rusland in 2018 vrijwel onbereikbaar.Bondscoach Dick Advocaat leunt vanavond op ervaren krachten als Robben, Sneijder, Van Persie en Strootman. De vorige wedstrijden van Oranje boden niet veel hoop. Maar hoe gaat het vanavond? Houden 'we' een voet tussen de deur voor het WK?Ons Lopend Vuur: Oranje wint van Frankrijk.