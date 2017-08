Robotbeelden van afgebrand casino leveren niks op

De robot die de brandweer donderdagmiddag heeft ingezet om beelden te maken in het afgebrande Holland Casino heeft niks nuttigs kunnen filmen.

De brandweer zette de robot in om meer over het brandverloop te weten te komen. Maar de vloer van het casino is bezaaid met troep die door de brand naar beneden is gekomen. Daardoor kon de robot niet ver genoeg het casino in.Uit de beelden van de robot blijkt dat een drone wel het pand in kan. De brandweer dacht dat er teveel aan het plafond zou hangen hiervoor, maar de drone lijkt daar wel tussendoor te kunnen vliegen. Het onderzoek met de drone vindt vrijdag plaats.Bij de brand die zondagochtend uitbrak, raakte het pand aan het Gedempte Kattendiep onherstelbaar beschadigd. Onderzoek naar de oorzaak is niet mogelijk, omdat het pand te onvelig is om naar binnen te gaan. Een drone is de enige mogelijkheid nog om meer over oorzaak en brandverloop te weten te komen.De brandweer wil vooral weten hoe het kan dat de brand zich zo snel kon ontwikkelen. Normaal gesproken is een brand in een betonnen pand met automatisch brandalarm snel onder controle.