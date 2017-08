Auto rijdt tegen bord: alle rijstroken weer open (update)

(Foto: Dennis Venema)

Op de A7 richting Hoogezand is donderdagochtend rond het middaguur een auto tegen een verkeersbord tot stilstand gekomen. Daardoor was de rechter rijstrook afgesloten en stond er enige tijd een file. De weg is intussen weer vrij.

Het incident gebeurde bij afrit 39 richting Westerbroek. De man en kinderen die in de auto zaten, zijn ongedeerd. Er is een berger ter plaatse.