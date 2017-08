Politievakbonden eisen betere pensioenregeling

Er dreigen weer acties bij de politie als er geen betere pensioenregeling komt. De politiebonden ACP, ANPV en VMHP schrijven dat in een brandbrief aan de informateur en de formerende politieke partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De vakbonden willen dat er ruimte komt voor een betere pensioenregeling in het regeerakkoord, op het gebied van geld en leeftijd. Zo niet, dan wordt er naar acties en werkonderbrekingen gekeken. Eind dit jaar beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de politie.De afgelopen jaren is de pensioenleeftijd voor agenten steeds verder omhooggegaan. Tot 2013 konden uitvoerende politiemensen op hun zestigste stoppen met werken volgens de vakbonden, tegen ongeveer driekwart van het gemiddeld verdiende loon.Volgens de huidige wetgeving zal dat in 2022 gestegen zijn naar 67 jaar.