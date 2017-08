Museum overrompeld door meer dan 100.000 bezoekers

De tentoonstelling Hide&Seek van Maarten Baas in het Groninger Museum heeft inmiddels ruim 110.000 bezoekers getrokken.

Het museum is aangenaam verrast door de grote belangstelling voor de expositie.Normaal gesproken wordt de 100.000ste bezoeker van een tentoonstelling altijd op feestelijke wijze begroet, maar dat is er ditmaal door de onverwacht grote aanloop bij ingeschoten.Maarten Baas is een van de voornaamste Nederlandse ontwerpers van dit moment en is vooral bekend van zijn meubels en klokken.Volgend weekend viert het Groninger Museum de museumnacht en daarbij is Maarten Baas een van de gasten. Het museum hoopt over enige tijd de 150.000ste bezoeker te begroeten, voordat de tentoonstelling op 24 september de deuren sluit.