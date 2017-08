Oplossing voor smerig viswater Borgercompagnie op komst

Jaap van Essen loopt donderdagmiddag met een handtekeningenlijst langs de huizen om de gemeente Veendam te bewegen het viswater in Borgercompagnie te reinigen, als Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe hem aanspreekt. Met goed nieuws. 'Wij gaan het schoonmaken.'

Mensinga las de noodkreet van Van Essen op de site van RTV Noord , over het vieze water in Borgercompagnie. 'Wij huren dit water van de gemeente en hebben daar de visrechten op', realiseerde hij zich.De Hengelsportfederatie heeft drie boten in eigendom, die constant bezig zijn om viswater in Groningen en Drenthe vrij van waterplanten en ander ongemak voor vissers te maken. 'Eind september gaan we beginnen, het moet even tussendoor in de planning.''Het valt zeer tegen als je hier wilt gaan vissen', zegt Mensinga als hij naar het water kijkt. 'Het kost voor gemeenten een hoop geld als je dit wilt aanpakken, daarom zeggen wij als Hengelsportfederatie: Laten we het heft in eigen handen nemen en niet wachten op een overheidsinstantie. We gaan het zelf schoonmaken.'En wat vindt Van Essen ervan? 'Hartstikke goed!'