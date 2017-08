Vertrekkende politiebaas: 'We hebben ongelooflijk veel geleerd van Facebookrellen'

De politie Noord-Nederland heeft veel geleerd van de fouten bij de aanpak van de Facebookrellen in Haren. Dat zegt Oscar Dros, de vertrekkende politiebaas van Noord-Nederland.

Hij kwam zelf zwaar onder vuur te liggen na het volledig uit de hand gelopen Project-X-feestje in Haren op 21 september 2012.De kritiek op het optreden van de politie was niet mals. Er werd zware druk op Dros uitgeoefend om zijn conclusies te trekken, maar hij bleef. In tegenstelling tot burgmeeester Rob Bats van Haren, die wel zijn biezen pakte.Dros zegt er destijds bewust voor te hebben gekozen om dat voorbeeld niet te volgen. 'Ik heb geen moment geaarzeld om te blijven. Weglopen zou ik laf gevonden hebben. Ik had zoiets van: er valt hier veel van te leren en daar wil ik leiding aan geven.'En die les is getrokken, vindt Dros vijf jaar later. 'We zijn enorm geschrokken van de mobiliserende kracht van social media. We hebben er ongelooflijk veel van geleerd. Dat pakken we nu echt heel anders aan. We volgen het met veel meer mensen, deskundigheid en middelen.'Ook de aanpak van noordelijke evenementen is er in zijn ogen positief door beïnvloed.'Als je kijkt naar grote evenementen, zoals recent The Passion in Leeuwarden en de TT in Assen. Dat volgen we echt op een heel andere manier dan destijds,' zegt de politiebaas.Dros neemt volgende week afscheid als hoofd van de politie Noord-Nederland . Hij gaat diezelfde functie vervullen in Oost-Nederland; de grootste politieregio van ons land.