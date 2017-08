Stadjer die psychiater gijzelde: 'Het gaat goed met me'

Een 34-jarige man uit Groningen heeft in mei een psychiater van Lentis opgesloten in een spreekkamer en mishandeld. De man moest zich donderdag bij de rechtbank melden.

De zaak werd niet inhoudelijk behandeld, maar ging over de stand van het onderzoek. Tijdens de zitting bleek dat de Stadjer niet wilde meewerken aan twee psychologische onderzoeken. Dit is voor de rechtbank reden om hem langer in voorarrest te houden en hem te laten observeren in een kliniek.In juni verscheen de man ook voor de rechter. Toen bleek dat hij langer in voorarrest moest zitten, omdat er geen huisvesting was. Dat probleem was opgelost en daarom pleitte de advocaat van de man ervoor om hem de zaak thuis te laten afwachten.'Ik vind dat er, met een blanco strafblad, nu een eind moet komen aan de voorlopige hechtenis. Hij zit al drie maanden vast en uitzicht op een snelle inhoudelijke behandeling zit er niet in', aldus de advocaat.De broer en de moeder van de man maken zich zorgen. Zelf zegt de verdachte dat het goed met hem gaat: 'Ik fluit, ik zing en lees de bijbel'.Er stond een inhoudelijke zitting gepland in december, maar omdat de man nu eerst geobserveerd wordt, is het niet duidelijk of deze zitting doorgaat.