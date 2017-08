Vanaf maandag extra spitstreinen tussen Groningen en Assen

Vanaf maandag gaan er in de spits extra NS-treinen rijden tussen Groningen en Assen. Voor reizigers vanaf Haren en station Groningen Europapark verdubbelt het aantal treinen in de ochtend- en avondspits van twee keer naar vier keer per uur.

Daarnaast verbetert de overstap van de Sprinter op de Intercity in Assen in beide richtingen. De afgelopen maanden zijn de sporen in Assen aangepakt en geschikt gemaakt. Reizigers kunnen dan in totaal zes keer per uur tussen Groningen en Assen reizen.In combinatie met de verbouwing van de stations in Groningen en Assen en de verbetering van fietsroutes, het busnetwerk en parkeervoorzieningen wordt het openbaar vervoer in de regio verbeterd. Dat is onder meer van belang met het oog op de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen.