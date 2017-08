Leefbaar Midden Groningen wil gaswinning in gemeente stilleggen

De gaswinning is een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe lokale partij Leefbaar Midden Groningen (LMG). 'We willen de gaswinning in de nieuwe gemeente Midden-Groningen stilleggen en hebben het gevoel dat we dat voor elkaar kunnen krijgen.'

Ik heb de burgemeester nog nooit horen zeggen: 'Ik wil de gaswinning niet meer in mijn gemeente' Nette Kruzenga - Leefbaar Midden-Groningen

De kans is niet groot dat we alle 33 zetels halen, maar niets is onmogelijk Nette Kruzenga - Leefbaar Midden Groningen

'En als het niet gaat, willen we de NAM gigantisch onder druk zetten en het ze enorm moeilijk gaan maken.' Dat zegt Nette Kruzenga, voorzitter van de partij die vorige week is opgericht.'We willen de gaswinningsproblematiek op lokaal niveau aanpakken', zegt Kruzenga. 'We kunnen het de NAM moeilijk maken door tientallen controles per dag uit te voeren op gaswinningslocaties. Bovendien gaan we in Midden-Groningen een systeem opzetten dat de reële mijnbouwschade van mensen vergoedt, in plaats van de huidige 'cosmetische' schadebedragen die de NAM nu hanteert.'Kruzenga erkent dat de mijnbouw vanuit het rijk wordt georganiseerd, en de gemeente Midden-Groningen hier weinig over in de melk te brokkelen heeft. 'Maar ik heb de burgemeester van Hoogezand-Sappemeer bijvoorbeeld nog nooit met zijn vuist op tafel zien slaan, en horen zeggen: 'Ik wil de gaswinning niet meer in mijn gemeente'. Dat willen wij wél voor elkaar krijgen.'Ook werkgelegenheid wordt een belangrijk aandachtspunt voor Leefbaar Midden Groningen. Als voorbeeld noemt Kruzenga Fietsenwinkel.nl. Die keten wilde een vestiging openen op het Winkelpark in Hoogezand, maar kreeg daarvoor geen toestemming van de gemeente.Kruzenga snapt daar niets van. 'Dat had ontzettend veel banen opgeleverd in een krimpgebied als het onze. Wij zouden hier veel makkelijker in zijn geweest.'Kruzenga strijdt daarnaast al langere tijd tegen het zonnepark dat bij Sappemeer gebouwd zou worden. Volgens haar is er vanuit de gemeente weinig aandacht geweest voor de problemen die de direct omwonenden van het zonnepark hebben.'Ik heb de wethouder alleen eens horen zeggen dat ze er 'wel eens langs is gefietst'. Dat vind ik van de zotte.'Het is voor Kruzenga slechts het topje van de ijsberg: 'Niemand van het bestuur gaat met je in gesprek. Daar willen wij wat aan doen. Zo worden onze raadsleden, en ook een eventuele wethouder, contractueel verplicht om met de mensen in gesprek te gaan, en om iets goeds te doen: om bijvoorbeeld eens per twee weken bij de Voedselbank te gaan werken.'Het plan van de gemeente Midden-Groningen om eens per twee weken buiten de deur te gaan vergaderen gaat Kruzenga niet ver genoeg. 'Eigenlijk geloven we het niet. Het zijn mooie woorden maar zodra de verkiezingen zijn geweest blijft de gemeente gewoon weer op het pluche zitten.'Kruzenga is ambitieus, en in haar plannen allesbehalve bescheiden. De potentieel lijsttrekker wil 33 zetels behalen: precies het aantal dat er in totaal beschikbaar is in de nieuwe gemeente.'De kans is natuurlijk niet groot dat we dat halen, maar niets is onmogelijk. Maar we hebben alle vertrouwen in ons programma, en dat de inwoners achter ons partijprogramma staan. We merken nu al dat mensen er enthousiast van worden.'