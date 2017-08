Hennepkwekerij in Delfzijl opgerold

De politie heeft donderdagochtend in een woning aan het Hoenderhof in Delfzijl een hennepkwekerij aangetroffen. Via een tip kwamen ze de hennepkwekerij op het spoor.

In de woning, die inmiddels is ontruimd, stonden volgens de politie meerdere bakken met stekjes van hennepplanten. De totale hoeveelheid aangetroffen hennep is nog niet bekend. De jonge plantjes en materialen voor de kwekerij zijn in beslag genomen en vernietigd.Ook is er door de agenten een Pak 'n Bak-trailer in beslag genomen, wat die precies met de zaak te maken heeft is nog onbekend.Bij het binnentreden van de woning bleek er niemand in het pand aanwezig. De woning is in onderverhuur. Wie verantwoordelijk is voor de kwekerij wordt nog onderzocht.