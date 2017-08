Slapen in een oude Suikersilo in Harense Hortus

De grote, witte meel- en suikersilo van 10 bij 2,5 meter die midden in de Harense Hortus Botanicus ligt, klinkt nu nog hol als je er binnenin staat. Kunstenaar Sjaak Langenberg is druk aan het klussen.

Als je straks achterin de silo op bed ligt, dan lig je pas echt onder de sterren Sjaak Langenberg (kunstenaar)

Vanaf komend seizoen moet de silo namelijk een overnachtingsplek midden in de Hortus worden. Samen met medekunstenaar Rosé de Berg werkt Langenberg aan het nieuwe verblijf.'Vorig jaar sliepen we hier in een tentje en toen mochten we ook blijven na openingstijd. We ervoeren de omgeving en de tuin toen heel anders omdat je heel ander contact hebt met de vrijwilligers.''Zo'n kijkje achter de schermen gunden we meer mensen, dus vandaar dat we nu een gastenverblijf aan het bouwen zijn.', legt Langenberg uit.De ijshal verderop lag vol met allemaal oude Hortus-inventaris, zoals plantenkaartjes. 'Toen dachten we; 'als we een verblijf maken, dan is het mooi om de geschiedenis opnieuw te gebruiken. Alles is dus omgebouwd.'Achterin de silo is een groot dakraam gemaakt. De Hortus is volgens de kunstenaar zo ongeveer de enige donkere plek in Haren. 'Als je straks achterin de silo op bed ligt, dan lig je pas echt onder de sterren', mijmert Langenberg.In september draaien Langenberg en De Berg nog proef. 'En vanaf komend seizoen gaan we er dan vol tegenaan', laat Langenberg weten.