Omwonenden casinobrand bezorgd over gevaarlijke stoffen (update)

Omwonenden van het afgebrande casino maken zich grote zorgen over hun gezondheid. In hun huizen hangt nog altijd een brandgeur en niemand heeft volgens hen onderzocht of er giftige stoffen in hun huizen zijn neergeslagen.

Ik wil niet langer dan tien minuten in eigen huis zijn Sascha Meier - omwonende

Er hangt een vreemde lucht. Niet echt een brandlucht, meer een chemische geur Eva Hulscher - verslaggever

'Overal zit zwarte aanslag op muren en meubels', zegt bewoner Sascha Meier van het Schuitendiep. 'Alle ramen staan al vier dagen open, maar de brandgeur hangt er nog steeds.'Meier heeft last van tranende ogen en benauwdheid. Hij slaapt nog altijd in een hotel en wil niet langer dan tien minuten in zijn eigen huis zijn. 'Ik ben echt heel erg bang voor welke stoffen hier zijn neergeslagen.'De gemeente Groningen is wel langsgeweest, maar Meier is niet tevreden. 'Ze hebben alleen even op het balkon gekeken om te kijken of daar asbest terecht was gekomen. Er is geen enkele meting gedaan.'Meier, zelf medisch specialist, is daar behoorlijk boos over. 'Ik weet wat er bij een brand allemaal vrij kan komen en hoe gevaarlijk dat is. Ik ben echt heel erg boos.'Een buurvrouw van Meier maakt zich eveneens grote zorgen. 'Toen ze de gemeente belde dat ze niet thuis wilde slapen, kreeg ze te horen dat ze dan zelf maar iets moest regelen', vertelt verslaggever Eva Hulscher die met haar sprak.Een andere buurtbewoonster heeft astma en moet constant hoesten. 'Het is ook een vreemde lucht die er hangt. Niet echt een typische brandlucht, meer een chemische geur', omschrijft Hulscher.De gemeente Groningen is op de hoogte van de klachten en heeft contact gehad met de GGD. Vooralsnog gaan zij er toch vanuit dat het om een rooklucht gaat en dat het niet schadelijk is voor de gezondheid.Mensen met klachten worden geadviseerd hun huisarts te raadplegen, aldus de gemeente.