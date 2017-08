'Excursies niet de grootste oorzaak overlast zeehonden'

Pottenkijkers bij zeehondenexcursies op afstand houden; dinsdag vatte het ministerie van Economische Zaken het plan om boottripjes te verbieden op twee zandplaten in de Waddenzee. De zeehonden zouden veel last hebben van de excursies. Maar zijn deze tripjes wel de oorzaak van de overlast?

Als het plan doorgaat, mogen er geen zeehondenexcursies meer worden gehouden bij de Engelschhoek bij Terschelling en de Kuipersplaat bij Schiermonnikoog. Excursieleider Sytze Borger is geschrokken van de plannen.'De motoren van de boten maken niet uit. De boten liggen hier dagelijks, dus daar zijn de zeehonden wel aan gewend. Het ligt meer aan de stemmen van mensen waar ze van schrikken.'Jelle Bos, eigenaar van Beleef Lauwersoog, is ook van mening dat excursies niet de grootste oorzaak van de overlast zijn: 'Wij gaan heel normaal met de zeehonden om. We drijven mee op de stroom en varen niet met motoren zoals snelle rubberboten die hebben. Sommige mensen gaan met een loslopende hond over de zandplaat. Je hoeft geen bioloog te zijn om te zien dat dat verstoring oplevert', aldus Bos.