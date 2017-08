'Juwelier Oosterhof wil meewerken aan onderzoek naar faillissementsfraude'

Voormalig juwelier Klaas Oosterhof wil meewerken aan het onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude dat tegen hem loopt. Dat bleek donderdag tijdens de rechtszitting over verlenging van zijn hechtenis.

Oosterhof zit in zogeheten faillissementsgijzeling, op verzoek van curator Hein Mastenbroek. Die wil van Oosterhof weten wat er is gebeurd met geld dat hij voor zijn faillissement met zijn zaak heeft verdiend. Tot nu toe wilden Oosterhof en zijn vrouw geen antwoord geven op die vraag.De juwelier vroeg de rechtbank vandaag voor de tweede keer om opschorting van zijn hechtenis omdat hij zou lijden onder zijn detentie, maar hij kreeg nul op het rekest. Maar omdat hij inmiddels heeft aangekondigd de vragen van Mastenbroek te beantwoorden is de kans groot dat hij over een week alsnog op vrije voeten komt, zegt Mastenbroek.'Hij heeft inmiddels, net als zijn vrouw, een andere advocaat en ik hoor nu ook een ander geluid. Hij zegt dat hij nu wil meewerken aan het onderzoek en als hij dat doet, dan kan hij volgende week, bij de volgende zitting, wat mij betreft voorlopig vrijkomen.'Het juweliersechtpaar uit Stadskanaal werd medio juli aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, na verhoor door de FIOD. De Oosterhofs waren, na een vlucht naar Spanje, naar Nederland teruggekeerd in verband met dat onderzoek en vrijwel meteen aangehouden.Juwelier Oosterhof ging juni 2016 failliet en het echtpaar verdween vervolgens spoorloos. Volgens de curator hebben ze goederen aan de boedel onttrokken. Een deel van de inventaris van de juwelierszaken is nog altijd spoorloos. In april werd een deel teruggevonden in twee loodsen in Winschoten.