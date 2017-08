Trio moet de cel in voor kledingdiefstal

De officier van justitie eiste donderdag celstraffen tussen de vier en acht maanden tegen een drietal voor het stelen van een grote hoeveelheid kleding van Modecentrum Westen in Musselkanaal.

De mannen van 45, 32 en 28 gingen vorig jaar december naar de winkel toe, braken in en namen de kleding mee. In een auto met valse kentekenplaten gingen ze er vandoor.



Achtervolging

Na een achtervolging van de politie en het negeren van meerdere stoptekens hield het busje er plots mee op. De mannen vluchtten, maar werden door een speurhond gevonden.



Twee van de verdachten waren in de rechtszaal aanwezig, zij wilden niet over elkaar verklaren. De 28-jarige man zei dat hij het heeft gedaan omdat hij verder niets had: 'Ik was alles al verloren wat ik te verliezen had'.



De 45-jarige man deed het voor de kick. 'Ik was zwaarverslaafd en dronken.'



Leven op de rit

De officier eiste voor de 45-jarige man zes maanden celstraf. Bij de 28-jarige man hield de officier rekening met het feit dat de man zijn leven weer op de rit heeft. De officier eiste een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Hij heeft de straf in voorarrest al uitgezeten.



De 32-jarige man was niet aanwezig in de rechtbank omdat zijn vrouw onlangs was bevallen. Omdat hij vaker de fout in is gegaan, eiste de officier voor hem acht maanden cel.