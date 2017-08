Schouders eronder: Nieuwe dorpswinkel Sauwerd geopend

Sauwerd heeft opnieuw haar dorpswinkel geopend. De eerdere supermarkt 'Superrr' in het pand is vervangen door een nieuwe winkel, die voornamelijk gerund zal worden door vrijwilligers.

Hier zie je echt dat de bewoners hun schouders eronder zetten René Paas-Commissaris van de Koning

In de supermarkt gaan ook drie betaalde krachten aan de slag, wiens salarissen voor drie jaar lang door de NAM zijn gegarandeerd.Tientallen vrijwilligers hebben zich ingezet om de supermarkt in het dorp weer te laten draaien. Eerder deze maand werd er al proefgedraaid voordat de winkel openging. En met succes.De dorpswinkel zal zes dagen per week vanaf 08.30 uur 's ochtends tot het begin van de avond open zijn. Rond de 70% van de dorpsbewoners in Sauwerd is lid van de dorpswinkel, dus is de achterban groot.Commissaris van de Koning René Paas opende de winkel. Hij liet weten erg enthousiast te zijn over de manier waarop de winkel tot stand kwam: 'Dorpscoöperaties stierven langzaam uit, maar nu zie je dat bewoners overal de schouders eronder zetten. En dat gebeurt hier', aldus Paas.Vorig jaar stopte een lokale ondernemer met de vorige supermarkt. Doordat er een coöperatie werd opgezet door buurtbewoners, kon de buurtsuper worden gered. Met verschillende fondsen en subsidies werd de bouw betaald.