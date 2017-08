Wat is de oorsprong van het leven? Wetenschappers zoeken het antwoord in Groningen

Wat is de oorsprong van het leven op aarde en in het heelal? Die vraag gaan wetenschappers proberen te beantwoorden in het Origins Center in Groningen.





2,5 miljoen euro

Het Origins Center is opgestart met een subsidie van 2,5 miljoen euro. Die kwam van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.



Met het geld kunnen de onderzoekers het virtuele Origins Center inrichten en een eerste, verkennende fase van het onderzoeksprogramma gaan uitvoeren.



Groningen

Dat het Origins Center in Groningen van start gaan, is geen toeval, legt astronoom en initiatiefnemer Floris van der Tak. 'Wij staan in Groningen heel sterk, omdat hier verschillende disciplines al samenwerken op dit vlak.'



De wetenschappers die meedoen komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit bijvoorbeeld Australië, Amerika en Japan. 'Maar Ben Feringa is echt een boegbeeld. Hij heeft ons een gezicht, als nobelprijswinnaar', concludeert Van der Tak.



Lees ook:

- Minister Bussemaker kan niet voldoen aan oproep Feringa

- Nobelprijswinnaar Ben Feringa vereeuwigd in brons

- Weer 'prijs' voor Feringa: een eigen fietsparkeerplek

- Universiteit legt aanbesteding Feringa Building stil Donderdagmiddag opende nobelprijswinnaar Ben Feringa van de RUG dit speciale samenwerkingsverband. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden kunnen daar met elkaar van gedachten wisselen over bovenstaande vraag.Het Origins Center is opgestart met een subsidie van 2,5 miljoen euro. Die kwam van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.Met het geld kunnen de onderzoekers het virtuele Origins Center inrichten en een eerste, verkennende fase van het onderzoeksprogramma gaan uitvoeren.Dat het Origins Center in Groningen van start gaan, is geen toeval, legt astronoom en initiatiefnemer Floris van der Tak. 'Wij staan in Groningen heel sterk, omdat hier verschillende disciplines al samenwerken op dit vlak.'De wetenschappers die meedoen komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit bijvoorbeeld Australië, Amerika en Japan. 'Maar Ben Feringa is echt een boegbeeld. Hij heeft ons een gezicht, als nobelprijswinnaar', concludeert Van der Tak.