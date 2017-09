Dit zijn jullie 5 favoriete Groningse zomerhits

Wat is je ultieme vakantieplaat? Dat vroegen we je de vorige weken voor de Zomerhit Top 30 van RTV Noord. Dit zijn de vijf nummers van Groningse artiesten die de lijst hebben gehaald.

Op nummer 28 in de Zomerhit Top 30.Op nummer 16 in de Zomerhit Top 30.Op nummer 11 in de Zomerhit Top 30.Op nummer 7 in de Zomerhit Top 30.De nummer 1 in de Zomerhit top 30!Dit is de volledige top 30 van jullie meest aangevraagde zomerplaten op Radio Noord:1.Jan Henk de Groot - Mamme van Michel2.Luis Fonsi - Despacito3.Mungo Jerry - In the summertime4.Ryan Paris - Dolce Vita5.Mecano - Hijo de la luna6.Kaoma - Lambada7.Los Cascos - Tu tierra8.Bryan Adams - Summer of 699.T-Spoon - Sex on the beach10.Righeira - Vamos a la playa11.Pe en Rinus - Hoornse Plas12.Kid Rock - All Summer Long13.Los del Rio - Macarena14.Beach Boys - Kokomo15.Enrique Iglesias - Subeme la radio16.Splitsing - Wind en Zeilen17.Abba - Summernight City18.Van Velzen - When summer ends19.Diesel - Sauselito Summernight20.Zouk Machine - Maldon21.Sam Feldt - Summer on you22.Andre van Duin - Als de zon schijnt23.George Baker - Una paloma blanca24.Lucas & Steve - Up till dawn25.Guillermo & Tropical Danny - Toppertje26.Juan Luis Guerra - Burbucas de amor27.Las Ketchup - The Ketchup Song28.Fries Wolma - Zummertied29.Amazing Stroopwafels - Ik ga naar Frankrijk30.Inner Circle - Sweat