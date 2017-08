'Introductietijd Vindicat zonder incidenten verlopen'

De introductietijd voor eerstejaars van studentenvereniging Vindicat is zonder ongelukken of andere incidenten verlopen. Dat zegt rector Stijn Derksen van het Groningse studentencorps: 'Het is een van de meest succesvolle introductietijden die we ooit hebben gehad, voor zover ik ze heb meegemaakt.'

Nu kunnen we eensgezind beginnen aan een nieuw tijdperk voor Vindicat Stijn Derksen (Rector GSC Vindicat atque Polit)

Woensdag werden 470 eerstejaars, het grootste aantal sinds 1990, als nieuwe leden geïnaugureerd en vanaf nu zijn die dus volwaardig lid van de vereniging. Om dat te worden, ondergingen ze een intensieve introductietijd van twee weken met een verplicht programma.Die introductietijd ging flink op de schop na een incident vorig jaar , waarbij een asprirant-lid zwaar was mishandeld door een ouderejaars. Onder druk van de Groningse universiteit en de Hanzehogeschool paste Vindicat zijn introductietijd (IT) aan waardoor de aanstaande leden zachtzinniger worden behandeld.Zo zijn alle programmapunten waarbij fysiek contact aan de orde was, zoals het traditionele invechten, geschrapt. Derksen: 'In de aanloop naar de IT hebben zich heel veel mensen gebogen over wat nou eigenlijk de doelen zijn van de introductietijd en welke middelen daarvoor nodig zijn. Omdat iedereen er zo intensief mee bezig is geweest, is het zo'n succes geworden.'De ouderejaars van Vindicat moesten wel wennen aan het feit dat allerlei oude tradities plaatsmaken voor deze nieuwe regels. Het was niet makkelijk om de leden te overtuigen van de nieuwe aanpak zegt Derksen:'Het is een spannend proces geweest. We zijn daarin bijgestaan door specialisten in verandermanagement uit het bedrijfsleven. Met al die begeleiding en inzet van leden raakte de meerderheid overtuigd van het belang van de nieuwe koers en kunnen we eensgezind beginnen aan een nieuw tijdperk voor Vindicat.'