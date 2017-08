De meeste regen viel deze zomer in.... Sappemeer

(Foto: Dennis Venema)

Sappemeer is een van de natste plekken in Nederland. In de maand juli viel er zo'n 22 centimeter regen.





Hoosbui

Tijdens een hoosbui in juli stonden meerdere straten in Sappemeer blank. Ook de Theo Thijssenschool had last van wateroverlast. Daar kwamen delen van het plafond naar beneden.



De hoosbui leidde bij de familie Westerhof aan de Wilhelminastraat destijds tot grote ellende, maar inmiddels wordt aan een oplossing gewerkt door de gemeente. Verslaggever Rob Mulder zocht de familie donderdag op met een noodpakketje.



Lees ook:

- Hoosbui Sappemeer: 'Ik heb dertig liter water uit mijn slaapkamer gehaald'

- Theo Thijssenschool zo lek als een mandje (update)

- Wateroverlast in Hoogezand-Sappemeer

- Straten Sappemeer kunnen in de toekomst hoosbuien weer aan Over de hele zomer liep de teller zelfs op tot ruim 36 centimeter. Tegenover een landelijk gemiddelde van 24.Tijdens een hoosbui in juli stonden meerdere straten in Sappemeer blank. Ook de Theo Thijssenschool had last van wateroverlast. Daar kwamen delen van het plafond naar beneden.De hoosbui leidde bij de familie Westerhof aan de Wilhelminastraat destijds tot grote ellende, maar inmiddels wordt aan een oplossing gewerkt door de gemeente. Verslaggever Rob Mulder zocht de familie donderdag op met een noodpakketje.