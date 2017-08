Kim Polling: 'Dit toernooi is zeker anders'

Judoka Kim Polling begint vrijdag in Boedapest aan haar vierde wereldkampioenschap in de klasse tot zeventig kilogram. De 26-jarige judoka uit Zevenhuizen kijkt onbezorgd vooruit na een lange tijd zonder judo.

Het is voor Polling haar eerste toernooi sinds de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro. Daarna is ze geopereerd aan haar ellebogen en aan een knie. 'Normaal gesproken heb je al een paar toernooien gejudood en heb je ook al een paar keer gewonnen, dus dan zit er toch weer een bepaalde druk op en dat heb ik nu eigenlijk niet.'Polling sloot de afgelopen vier kalenderjaren af als nummer een van de wereld, maar pakte nog nooit een wereldtitel. In Rio de Janeiro (2013) veroverde ze het brons, in Chelyabinsk (2014) werd ze vijfde en in Astana (2015) eindigde ze al zevende. 'Bij de eerste was ik natuurlijk geblesseerd aan mijn knie. En die twee daarna, daar stond veel meer druk op. Dit toernooi is zeker anders dan die laatste twee.'Wel won ze drie keer het Europees kampioenschap. Haar eerste Europese titel pakte ze in 2013, uitgerekend in Boedapest. 'Eerste keer Europees kampioen werd ik hier, dus laat ik hier ook maar voor de eerste keer wereldkampioen worden', aldus een opgewekte Polling.Polling is de eerste ronde vrijgeloot en stuit in haar eerste partij op de 21-jarige Chinese Zi Yan. In de volgende ronde kan ze al de drievoudig wereldkampioene Yuri Alvear uit Colombia treffen.